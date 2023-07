F1 | Red Bull, Horner: “De Vries è sempre stato un ripiego”

“E’ sempre e solo stato un ripiego”. Così Chris Horner, team principal della Red Bull, liquida definitivamente Nyck De Vries, intruso Mercedes nella famiglia bibitara, ma solo per pochi mesi, con un rapporto difficile sin dall’inizio, che forse proprio non poteva funzionare vista la provenienza. Resterà sempre il mistero del perché la Red Bull sia andata a prendere un pilota fidato dell’acerrimo nemico Toto Wolff. L’olandese è stato silurato a metà stagione per fare posto a Daniel Ricciardo, con la speranza che l’esperto australiano possa portare in dote all’AlphaTauri costanza di prestazioni e magari qualche punto iridato.

“De Vries è un pilota molto capace ed è un ex campione di Formula 2 e Formula E. Ha molta esperienza – le parole di Horner riportate da GPBlog.com -. Le aspettative su di lui erano particolarmente alte. Personalmente però non capivo come si poteva inserire nel nostro programma piloti. E’ sempre e solo stato un ripiego. Per noi l’opzione migliore era vedere come si comportava Ricciardo in auto. Dopo aver visto Daniel girare non ci abbiamo messo molto a decidere cosa fare”.