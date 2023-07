F1 | Haas, domenica da dimenticare in Austria

F1 GP Austria Haas – Domenica completamente da dimenticare per la Haas al Red Bull Ring, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Austria di Formula 1. Dopo i guizzi del venerdì e del sabato, Nico Hulkenberg ha concluso la propria gara con un pesante DNF, il quale lo ha privato di una possibile lotta per gli ultimi punti all’interno della top dieci. Troppo lento invece Kevin Magnussen, mai realmente al livello del compagno di scuderia durante questo fine settimana in Stiria.

“Ho avuto un ritmo molto basso e sono finito nella ghiaia ad alta velocità quando de Vries mi ha spinto alla Curva 6″, ha affermato il danese, mai realmente in lotta per le posizioni all’interno della zona punti. “Non so se ci siano stati danni al fondo, quindi dovremo verificarlo, ma non c’era alcuna possibilità di far meglio. Continueremo a lavorare per migliorare il più possibile”.

Qui invece le impressioni di Nico Hulkenberg: “Non conosciamo il quadro completo, ma dopo la prima sosta si è verificato un problema e abbiamo perso potenza e non abbiamo potuto continuare. Non è l’ideale, rende le cose più difficili in futuro perché abbiamo meno informazioni, ma dobbiamo sfruttare al meglio quelle che abbiamo. Siamo circondati da vetture più veloci che ci spingono da dietro, costringendoci ad andare a un ritmo che non siamo necessariamente in grado di tenere. La cosa positiva sono le due ottime sessioni di qualifica di questo fine settimana e, ovviamente, un’ottima Sprint”.