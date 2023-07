Formula 1 | GP Austria, Verstappen vince ancora: gli highlights della gara [VIDEO]

Formula 1 GP Austria Highlights – Vi riportiamo i momenti più belli dell’ultimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara emozionante e caratterizzata dai track limits, i quali hanno tenuto in ballo la classifica fino a tarda serata a causa di un reclamo (vinto) avanzato dall’Aston Martin, Max Verstappen è riuscito ad aggiudicarsi in 42° successo della carriera, suggellando ancora di già una leadership di campionato fin qui mai realmente messa in discussione dai rivali.

L’olandese si è imposto sulla Ferrari di Charles Leclerc, finalmente confidente al volante della SF-23, e sull’altra Red Bull di Sergio Perez, autore di una bella rimonta dalle posizioni meno nobili della classifica. Quarta e quinta piazza per Lando Norris e Fernando Alonso, scalati di una posizione dopo la conclusione della corsa grazie alla penalità di dieci secondi inflitta da Carlos Sainz per track limits (6°), seguiti da George Russell, Lewis Hamilton (anch’esso penalizzato), Lance Stroll e Pierre Gasly. Appuntamento tra pochi giorni a Silverstone per l’11° prova di un campionato sempre più nelle mani di Max Verstappen.