F1 | Haas, aggiornamento sulle condizioni di Grosjean

A distanza di ore, la Haas conferma le condizioni di salute del pilota francese, purtroppo coinvolto in un incidente spaventoso, che ha preoccupato sicuramente tutto il mondo della Formula 1, e da cui è uscito fortunatamente quasi indenne. Le immagini di Grosjean che esce sulle sue gambe dalla bolgia di fuoco avevano già dato alcune rassicurazioni sulle condizioni fisiche del pilota, ma dopo il trasporto all’ospedale militare di Manama, Bahrain, arrivano le prime comunicazioni ufficiali.

Dopo le necessarie visite, Romain Grosjean rimarrà in ospedale per una ulteriore notte, dove sarà sottoposto a trattamenti per le ustioni riportate sul dorso delle mani. Esami ai raggi x hanno escluso qualsiasi tipo di frattura.