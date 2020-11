F1 | Vettel, all’asta il casco “Together As One”

Sebastian Vettel ha deciso di mettere all’asta il casco Together As One, utilizzando negli ultimi due appuntamenti iridati andati in scena in Turchia e in Bahrain. Il ricavato andrà tutto in beneficenza, con l’asta che inizierà giovedì 3 dicembre (a partire dalle 9:00, orario GMT) e si concluderà domenica 13 dicembre in concomitanza con l’inizio dell’ultima gara stagionale che si svolgerà allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Per parteciparvi basterà collegarsi al sito ufficiale del quattro volte campione del mondo: www.sebastianvettel.de.

La livrea particolare, realizzata come sempre da Jens Munser Designs, richiama alla diversità del genere umano in un mondo che deve sempre orientato sempre più all’unità e al rispetto reciproco. Nella zona superiore del casco sono presenti strisce verticali di vario colore, che vanno a sostituire i consueti colori della bandiera tedesca, che richiamano all’arcobaleno dove è presente anche la scritta Together As One. Il bianco presente sulla calotta sfuma assumendo la tonalità nera che domina nella parte sottostante, dove sono rappresentate persone di etnie differenti. Non manca chiaramente il riferimento al Cavallino Rampante presente a sinistra, mentre sulla destra c’è il numero 5.

“Metterò all’asta il casco, sarà l’unico del mio periodo in Ferrari che regalerò – ha dichiarato Vettel – Credo che questo casco possa essere più di un messaggio, può aiutare e raccogliere un po’ di soldi. Spero di raccoglierne molti. Il ricavato andrà interamente in beneficenza”.