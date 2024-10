F1 | Gran Premio del Brasile 2024: Orari TV e Anteprima

Orari TV GP Brasile – Archiviato il Gran Premio del Messico con la vittoria di Carlos Sainz davanti a Lando Norris e Charles Leclerc, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso San Paolo dove questo weekend si disputerà il Gran Premio del Brasile. Ritornerà la Sprint Race e quindi cambia il format.

GP Brasile 2024: Orari e Diretta TV

Si parte venerdì 1°novembre con le Prove Libere 1 alle 15:30; alle 19:30 si ritorna in pista con le Qualifiche Sprint. Sabato 2 novembre alle 15:00 si disputerà la Sprint Race; alla 19:00 si ritorna in azione con le Qualifiche. Domenica 3 novembre alle 18:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Brasile.

La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207) ma sarà live anche su TV8. Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico sul nostro sito, F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale.

GP Brasile 2024: curiosità sul circuito

La zona sulla quale sorge oggi il tracciato di San Paolo venne inizialmente destinata a uso edilizio. Dopo poco tempo fu subito chiaro che a causa della conformazione del luogo non si sarebbero potute costruire case in quella zona, e così si decise di edificare un autodromo. La Formula 1 ha fatto per la prima volta tappa su questa pista grazie ai successi internazionali dell’idolo brasiliano Emerson Fittipaldi. Nel 1973 si tenne la prima edizione ufficiale del Gran Premio del Brasile, dopo due edizioni non ufficiali negli anni precedenti. Dopo alcuni anni di alternanza con Rio de Janeiro, con l’ascesa dell’idolo locale paulista Ayrton Senna, il Gran Premio del Brasile si è sempre tenuto a Interlagos, fino ai giorni nostri. Inizialmente, quando venne inaugurato, nel 1940, il circuito era lungo otto chilometri. Modificato nel 1990, ora misura circa quattro chilometri. Il tracciato si trova molto vicino a due laghi artificiali, che determinano un terreno molto sconnesso e causano le tante irregolarità dell’asfalto.

Distanza a giro: 4,309 km

Numero di curve: 15, dieci a sinistra e cinque a destra

Senso di marcia: antiorario

Dati Tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 50% del giro Consumo di carburante al giro: 1,36 kg/giro Velocità massima: 325 km/h Possibilità di safety car: 40% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 23 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 14 su 35 edizioni su questo tracciato Peggiore posizione di partenza per un vincitore: ottavo (Fisichella 2003)

Particolarità del tracciato: la rarefazione dell’aria su questa pista mette a dura prova il compressore, che deve lavorare ai massimi regimi. L’alto carico aerodinamico utilizzato da tutte le vetture a Interlagos rende l’uso dell’ala mobile un’arma importante. Il DRS infatti può far guadagnare ben oltre 15 km/h su entrambi i rettilinei sui quali può essere aperto. A ogni giro si effettuano circa 53 cambi di marcia, e si arriva alla cifra di 3.763 nell’arco dell’intera gara. La media oraria su questa pista è di circa 212 km/h.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 7 Tempo speso in frenata: 17% del giro Energia dissipata in frenata durante il Gp: 121 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il Gp: 57.439 kg Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1

Gomme

TBC

Zona DRS: sul rettilineo principale, tra la curva 14 e la curva 1, con detection point appena dopo la curva 13, e sul rettilineo opposto tra la curva 3 e la curva 4, con detection point prima di curva 2.

RECORD

Giro prova: 1:07.281 – L Hamilton – Mercedes – 2018

Giro gara: 1:10.540 – V Bottas – Mercedes – 2018

Distanza: 1h28:01.451 – J Montoya – Williams BMW – 2004

Vittorie pilota: 6 – A Prost

Vittorie team: 12 – McLaren

Pole pilota: 6 – A Senna

Pole team: 11 – McLaren

Migliori giri pilota: 5 – M Schumacher

Migliori giri team: 10 – Williams, McLaren

Podi pilota: 10 – M Schumacher

Podi team: 32 – McLaren

Albo d’oro

1972 C Reutemann – Brabham Ford 1973 E Fittipaldi – Lotus Ford 1974 E Fittipaldi – McLaren Ford 1975 C Pace – Brabham Ford 1976 N Lauda – Ferrari 1977 C Reutemann – Ferrari 1978 C Reutemann – Ferrari 1979 J Lafitte – Ligier Ford 1980 R Arnoux – Renault 1981 C Reutemann – Williams Ford 1982 A Prost – Renault 1983 N Piquet – Brabham BMW 1984 A Prost – McLaren TAG 1985 A Prost – McLaren TAG 1986 N Piquet – Williams Honda 1987 A Prost – McLaren TAG 1988 A Prost – McLaren Honda 1989 N Mansell – Ferrari 1990 A Prost – Ferrari 1991 A Senna – McLaren Honda 1992 N Mansell – Williams Renault 1993 A Senna – McLaren Ford 1994 M Schumacher – Benetton Ford 1995 M Schumacher – Benetton Renault 1996 D Hill – Williams Renault 1997 J Villeneuve – Williams Renault 1998 M Hakkinen – McLaren Mercedes 1999 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2000 M Schumacher – Ferrari 2001 D Coulthard – McLaren Mercedes 2002 M Schumacher – Ferrari 2003 G Fisichella – Jordan Ford 2004 J Montoya – Williams BMW 2005 J Montoya – McLaren Mercedes 2006 F Massa – Ferrari 2007 K Raikkonen – Ferrari 2008 F Massa – Ferrari 2009 M Webber – Red Bull Renault 2010 S Vettel – Red Bull Renault 2011 M Webber – Red Bull Renault 2012 J Button – McLaren Mercedes 2013 S Vettel – Red Bull Renault 2014 N Rosberg – Mercedes 2015 N Rosberg – Mercedes 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 S Vettel – Ferrari 2018 L Hamilton – Mercedes 2019 M Verstappen – Red Bull-Honda 2022 G Russell – Mercedes 2023 M Verstappen – Red Bull