F1 | GP USA, Verstappen il solito cannibale: ad Austin trionfa anche in gara

Max Verstappen non intende minimamente andare in vacanza, nonostante abbia conquistato con ampio anticipo il titolo di campione del mondo. La partenza dalla sesta posizione non ha rappresentato alcun scoglio per la rimonta del tre volte iridato, che è riuscito a recuperare il gap rispetto alla concorrenza conquistando il gradino più alto del podio nel Gran Premio degli Stati Uniti. Un successo “sudato” fino all’ultimo giro, con la Mercedes di Lewis Hamilton che ha concluso a poco più di due secondi dalla Red Bull RB19 numero 1.

Una vittoria che ha permesso a Verstappen di fare cifra tonda: sono infatti 50 i trionfi dell’olandese in Formula 1. Numeri che sono destinati ad aumentare, vedendo il dominio mostrato dalla monoposto anglo-austriaca.

“Si, è stata una vittoria più difficile perché partivamo dal sesto posto – ha dichiarato Verstappen al termine della corsa – Per tutta la gara ho sofferto con i freni, su questa pista ci sono parecchi punti di frenata e non avevo le stesse sensazioni di ieri. Tutto questo ha reso la mia gara nettamente più difficile. Ho avuto problemi sia con le gomme che con i freni”.

Verstappen, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “È incredibile aver vinto il mio cinquantesimo GP qui, sono molto orgoglioso di questo e continuerò ad andare a caccia di vittorie”.