F1 | GP USA, Hamilton: ad Austin un secondo posto dal sapore agrodolce

Piazza d’onore per Lewis Hamilton nel Gran Premio degli Stati Uniti. L’inglese è stato protagonista di un ottimo weekend sul tracciato di Austin, riscattando il precedente appuntamento di Losail. L’alfiere della Mercedes è stato stabilmente nelle posizioni di vertice e se non fosse stato per quel primo lungo stint (Hamilton è rientrato a montare le gomme al 20° giro, Verstappen al 16°) avrebbe avuto delle chance reali di vittoria.

Successo che invece è andato a Max Verstappen, con l’olandese che ha preceduto di oltre due secondi il sette volte campione del mondo sotto la bandiera a scacchi. Nel complesso la prestazione della W14 è stata molto positiva, con gli sviluppi montati sulla monoposto (nuovo fondo) che hanno dati ottimi riscontri.

“Bisogna fare i complimenti alla Red Bull e a Max che hanno dominato per tutto l’anno, Verstappen è stato incredibile – ha dichiarato Hamilton al termine della gara – Speravo ci fosse qualche altro giro, ma il team ha fatto un lavoro fantastico in questo weekend portando aggiornamenti. Dopo l’ultima gara è stato davvero difficile per l’errore che avevo commesso (incidente al via in Qatar con Russell, ndr). Dovevo tanto al team e ho dovuto scavare dentro me stesso per dare qualcosa in più.

“È stato bello poter tornare davanti e lottare per posizioni importanti, ed è una situazione grandiosa che mi dà tanta felicità. Adoro gli Stati Uniti, qui mi sono sempre sentito ben accolto. Sono fiero del supporto che ricevo”.