F1 | GP Stati Uniti: Hamilton e Norris sognano, ma ad Austin vince ancora Verstappen

F1 GP Stati Uniti – Nuova affermazione per Max Verstappen nel Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante una domenica di gara non semplice, caratterizzata da una performance che si è rivelata in linea con i rivali – probabilmente per la prima volta in stagione ad esclusione di Singapore – l’olandese è riuscito ad aggiudicarsi la 15° vittoria della stagione, la 50° della carriera, coronando al meglio una giornata che lo ha visto partire dalla sesta posizione. L’olandese, grazie ad una serie di sorpassi più o meno di forza, si è andato a conquistare la testa della corsa e l’ha mantenuta fino alla bandiera a scacchi. Un primato studiato e costruito che ha confermato la forza del binomio tra il pilota Campione del Mondo e la Red Bull.

In seconda posizione, con parecchio da recriminare a causa di una strategia che si è rivelata poco vincente (la Mercedes ha provato a seguire la strada della singola sosta, senza però ottenere i riscontri sperati), si è classificato Lewis Hamilton, grazie ad una W14 che – grazie anche alle novità tecniche introdotte questo fine settimana al Circuit of the Americas – per lunghi tratti di gara si è rivelata allo stesso livello della Red Bull, seguito a ruota da Lando Norris (leader della corsa fino al 20° giro circa), Carlos Sainz e Sergio Perez. Tanto da recriminare anche per Charles Leclerc, partito dalla pole ma costretto a chiudere in sesta piazza a causa di una strategia ad una sosta che l’ha portato a perdere parecchio tempo nella parte conclusiva della corsa, mentre in ottava e nona piazza si sono classificati Pierre Gasly e un superbo Lance Stroll partito dalla pit lane.

Chiude la graduatoria della top dieci Yuki Tsunoda, grazie anche al ritiro sul finale di Fernando Alonso per un problema al fondo della sua AMR23 (lo spagnolo era riuscito a risalire fino alla zona punti nonostante lo start dai box). Ritirati Oscar Piastri ed Esteban Ocon, entrambi a causa delle conseguenze di un contratto avvenuto nella prima tornata di gara. Appuntamento tra sette giorni a Città del Messico per il Gran Premio del Messico, seconda prova del tris di gare che comprenderà anche la trasferta ad Interlagos, in Brasile.