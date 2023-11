Ralf Schumacher indica il punto debole di Lando Norris

Nonostante sia ancora a zero vittorie in carriera, Lando Norris sta disputando un ottimo 2023, con già sette podi all’attivo (sei secondi posti e un terzo), e dando l’impressione di essere attualmente il pilota più competitivo alle spalle del demonio Max Verstappen.

Ralf Schumacher ha indicato però quello che pare essere un punto debole del pilota McLaren, almeno negli ultimi tempi, ovvero la qualifica. Secondo l’ex pilota tedesco Norris commette troppi errori al sabato, provando a strafare, recuperando poi terreno in gara dove invece sta dando il meglio di sé.

“Lando Norris è diventato l’inseguitore numero uno di Verstappen – le parole di Ralf Schumacher riportate da GPFans.com – Però commette ancora degli errori, soprattutto in qualifica. Norris mi ricorda Leclerc, ed in gara fa sempre un ottimo lavoro. Il problema di Lando è che tende a strafare in qualifica, non deve superare il limite cadendo in errore”.