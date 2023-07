F1 | GP Ungheria: Verstappen corre solo. McLaren conferma, Ferrari un disastro!

La pole position conquistata ieri da Lewis Hamilton ci aveva fatto pregustare un’inizio di gara agguerrito, invece, il sette volte campione del mondo si è fatto beffare da Max Verstappen che ha subito preso la testa della gara ed è arrivato così fino al traguardo, conquistando la settima vittoria consecutiva. L’olandese ha registrato il giro veloce che gli è valso il punto addizionale in 1:20.504 al 54 esimo passaggio dando un distacco di circa 3 secondi agli avversari. Con il trionfo odierno, Verstappen consolida la leadership mondiale con punti.

Sul podio si conferma un’ottima McLaren con Lando Norris che ha preceduto l’altra Red Bull di Sergio Perez (che partiva dall’undicesima posizione).

Quarta posizione per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che, come detto poc’anzi ha commesso un errore alla partenza e ha perso l’occasione di poter salire sul podio. Ha tentato sul finale di ricucire il gap su Perez ma il messicano ha saputo gestire molto bene le gomme.

Quinto al traguardo il rookie della McLaren, Oscar Piastri che è calato sul finale della gara. Il pilota australiano ha preceduto l’altra Mercedes di George Russell.

Ferrari delude ancora, nonostante le grandi aspettative che il team aveva per questo weekend ungherese, che secondo loro sulla carta avrebbe regalato maggiori soddisfazioni, così non è stato. La gara di Charles Leclerc, settimo, è stata condizionata da un problema con la pistola al pit-stop e successivamente il monegasco ha ricevuto una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità in pit-lane. Ottavo Carlos Sainz, autore di una gara anonima.

A chiudere la TOP 10, troviamo le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

Incidente al via innescato da Guanyu Zhou (che ha ricevuto 5 secondi di penalità), dopo un errore alla partenza, ha tamponato l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo (che ha concluso con una soddisfacente tredicesima posizione il suo ritorno in Formula 1), il quale a sua volta ha colpito l’Alpine di Pierre Gasly. Il francese ha colpito il suo compagno di squadra, Esteban Ocon ed entrambi sono stati costretti al ritiro.

Ritiro anche per la Williams di Logan Sargeant al penultimo giro.