F1 | Red Bull, Perez: “Grande strategia del team, risultato eccellente”

Il Gran Premio d’Ungheria, penultimo appuntamento prima della pausa estiva, ha sorriso a Sergio Perez. Il messicano della Red Bull ha concluso sul podio la gara dell’Hungaroring che lo ha visto rimontare dalla nona fino alla terza posizione. Un’ottima prestazione, quella mostrata da Checo in terra magiara, caratterizzata da alcuni sorpassi importanti come quelli che lo hanno visto protagonista ai danni della Mercedes di George Russell e della McLaren di Oscar Piastri.

“Sono contento del terzo posto – ha dichiarato Perez al termine della gara – Ci siamo avvicinati al secondo, purtroppo abbiamo dovuto superare tanti doppiati e la pista era sporca fuori dalla traiettoria, per questo ho perso tanto tempo nel superare i doppiati. Ho recuperato alla fine ma avevo perso tanti secondi in precedenza. Nel complesso è stata una grande strategia del team e siamo riusciti ad ottenere un risultato eccellente”.

Il messicano ha poi aggiunto: “Questo tipo di prestazioni e di giornate aiutato sicuramente, d’ora in avanti devo guardare avanti cercando di salire sul podio in ogni weekend. Bisogna continuare in questo modo”.

Perez poi, parlando del sorpasso su Piastri, ha detto: “Era molto al limite, Avevamo gomme molto simili perché eravamo rientrati ai box allo stesso giro, ho attaccato all’esterno e ci siamo toccati in curva 1 e curva 2. Manovra corretta anche se al limite”.