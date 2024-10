F1 | GP Stati Uniti, Verstappen torna a vincere nella Sprint: gli highlights [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti – Vi riportiamo gli highlights della Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo aver ottenuto la pole position nella qualifica di ieri, Max Verstappen ha condotto una gara impeccabile, mantenendo il comando dalla prima curva fino al traguardo. Questa vittoria, attesa da tempo, consolida la sua leadership nel mondiale, ampliando il vantaggio su Lando Norris e dando fiducia alla squadra per la gara di oggi.

Carlos Sainz ha chiuso in seconda posizione, protagonista di emozionanti battaglie con Charles Leclerc e Norris, che hanno completato rispettivamente il terzo e quarto posto. Le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, inizialmente veloci e competitive, hanno sofferto di un degrado gomme eccessivo, aspetto che li ha portati a chiudere in quinta e sesta posizione.

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, infine, hanno chiuso la zona punti. Appuntamento alle 21.00 di questa sera, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo round mondiale sul tracciato del Circuit of the Americas.