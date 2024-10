F1 | Norris svetta nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti: gli highlights [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Lando Norris ha conquistato la pole position al Circuit of the Americas, fermando il cronometro a 1’32″330, con un vantaggio di soli 31 millesimi sul campione del mondo Max Verstappen.

Carlos Sainz ha chiuso terzo, a 0.322 secondi, seguito dal compagno di squadra Charles Leclerc, staccato di 0.410. Oscar Piastri ha ottenuto il quinto tempo, mentre George Russell è stato sesto, nonostante un incidente nel finale che ha provocato una bandiera rossa. Russell ha impedito a diversi piloti, tra cui Verstappen e Leclerc, di migliorare i loro tempi. Pierre Gasly, settimo con l’Alpine, ha impressionato nelle prime due sessioni, seguito da Fernando Alonso ottavo. Kevin Magnussen ha portato la Haas in nona posizione, mentre Sergio Perez ha chiuso decimo.

Lewis Hamilton, escluso in Q1, partirà dalla 18ª posizione a causa di problemi di feeling con la sua vettura. La gara scatterà questa sera alle 21.00, trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.