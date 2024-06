DIRETTA F1 | GP Spagna 2024: Live Prove Libere 3 [FOTO E COMMENTO]

Diretta GP Spagna – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti alla diretta della terza sessione di libere del Gran Premio di Spagna! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Montmelò dove, a partire dalle 12:30, i piloti scenderanno in pista per le terze libere, molto importanti per preparare le qualifiche, in programma alle 16:00. Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti delle FP3.

DIRETTA PROVE LIBERE 3 GP SPAGNA DALLE 12:30

12:35 Verstappen secondo con media

12:34 Hamilton primo in 1:14.178 con soft

12:30 SEMAFORO VERDE!