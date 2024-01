Formula 1 | Barcellona ribadisce: “Stiamo trattando per il rinnovo”

Con l’annuncio di ieri la Formula 1 ha ufficializzato l’arrivo di Madrid nel calendario a partire dal 2026, e pare che il Gran Premio di Spagna cambierà quindi sede. C’è un però: in quella stagione è ancora previsto un contratto con Barcellona e il circuito del Montmelò per ospitare la gara, e questo vuol dire che uno dei due eventi dovrà per forza di cose cambiare denominazione. Tutto fa pensare che sarà Barcellona, magari così come in MotoGP si chiamerà GP di Catalogna, ma non è tutto: Pere Aragonès, presidente della Generalitat, il sistema amministrativo-istituzionale per il governo catalano ha ribadito ancora una volta l’intenzione di rinnovare l’accordo anche oltre il 2026, il tutto dopo l’ufficialità di ieri. Si dice che il nuovo accordo potrebbe valere per cinque anni a partire dal 2027.

“In riferimento all’annuncio della gara di Madrid, noi in Catalogna lavoriamo per la Catalogna – ha dichiarato Aragonès. Al di là del fatto che l’organizzazione della Formula 1 può fare accordi con le altre città, continuiamo a lavorare per prolungare l’accordo anche oltre il 2026. I rapporti sono ottimi, stiamo andando avanti, e in questo senso ci preoccupiamo di migliorare le opportunità della Catalogna, senza confrontarci con nessuno, costruendo i nostri riferimenti”.