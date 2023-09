F1 | GP Singapore, prove libere 3: Sainz batte il colpo, Verstappen si lamenta

F1 GP Singapore prove libere 3 – Carlos Sainz si è confermato al comando anche nella terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo la leadership ottenuta nelle libere 2 di ieri, lo spagnolo ha ribadito l’ottimo feeling con la SF-23 anche questa mattina, ottenendo il miglior crono in 1’32″065, solo 69 millesimi più rapido dell’ottimo George Russell, a conferma della velocità della W14 nell’angusto cittadino asiatico. Da notare che la Mercedes si è focalizzata principalmente sul giro secco, “sacrificando” in parte la simulazione gara. Una scelta ben precisa derivante probabilmente dagli ottimi riscontri raccolti già nelle libere andate in scena ieri pomeriggio.

Lando Norris, veloce e competitivo a bordo della MCL60 dotata delle ultime novità tecniche studiate dalla McLaren, ha ottenuto il terzo tempo, seguito a ruota dalla Red Bull di Max Verstappen e dall’altra Ferrari di Charles Leclerc, rallentato nel proprio giro buono da una situazione di traffico che non gli ha permesso di sfruttare al meglio la soft nuova. Da segnalare un Verstappen estremamente nervoso via radio a causa non solo di un set-up ancora non perfetto, soprattutto sul giro secco, ma anche per diversi problemi alla cambiata che hanno influito pesantemente sull’ottimizzazione del feeling. Una mattinata difficile per il Campione del Mondo in carica, a caccia dell’11° primato consecutivo, che non ha offerto spunti differenti rispetto a quanto raccolto nelle libere di ieri.

Sesto tempo per Lewis Hamilton, seguito da Oscar Piastri (in pista con la precedente specifica della MCL60, al contrario di Norris), Sergio Perez e Nico Hulkenberg. Completa la graduatoria della top dieci Yuki Tsunoda. Appuntamento alle 15.00 in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV per la sessione di qualifica che stabilirà l’ordine di partenza del Gran Premio di Singapore in programma domani pomeriggio alle 14.00.