F1 | Ferrari, a Singapore debutta una nuova ala anteriore [VIDEO]

F1 GP Singapore Ferrari – Prosegue lo sviluppo in casa Ferrari sulla SF-23. Dopo il passo falso di Zandvoort, la Rossa ha fatto debuttare nelle libere di ieri una nuova configurazione dell’ala anteriore, la quale dovrebbe garantire il giusto bilanciamento aerodinamico tra anteriore e posteriore, ovvero ciò che non ha funzionato a dovere durante il fine settimana olandese.

Carlos Sainz, ricordiamo, ha chiuso le libere di ieri al comando con un distacco abbastanza contenuto su Charles Leclerc. Una situazione positiva e inattesa che la Scuderia cercherò di confermare anche nelle sessioni di questo pomeriggio. Appuntamento alle 11.30 in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta della terza e ultima sessione di libere a Singapore, la quale servirà a piloti e squadre per preparare la qualifica che andrà in scena questo pomeriggio alle 15.00.