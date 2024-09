F1 | GP Singapore, Andrea Stella: “Il giro veloce della Racing Bulls? E’ sospetto”

Singapore – Si inasprisce la battaglia tra la McLaren e la Red Bull, sia dentro che fuori dalla pista. E’ ora il team di Woking a guidare la classifica del campionato costruttori, con ben quarantuno punti di vantaggio, mentre nel mondiale piloti c’è ancora Max Verstappen al comando, con cinquantadue punti su Lando Norris.

Il vincitore del Gran Premio di Singapore stava per chiudere la sua gara conquistando, in realtà, anche il punto addizionale per il giro veloce in gara, che gli è stato però sottratto all’ultimo da Daniel Ricciardo, prossimo ai saluti e alla sua ultima gara in carriera. La mossa della Racing Bulls è alquanto sospetta per Andrea Stella, team principal della McLaren, che vuole vederci chiaro su quelle che sono le relazioni tra i team nel mondiale.

Stella: “Credo che in questo sport i team dovrebbero agire autonomamente: questo è un campionato costruttori!”

“E’ una questione importante! Vogliamo parlare di sportività, facciamolo in modo serio e prendiamoci le nostre responsabilità. Non conosco i fatti, ma ho visto la RB tentare di fare il giro veloce e ce l’hanno fatta. Ma palare di sportività in questo caso credo sia fuori luogo. Guardando le cose in prospettiva, credo che in questo sport dovremmo essere in una situazione in cui, qualsiasi sia la posizione o la situazione, in pista o in fabbrica, i team dovrebbero agire autonomamente, perché questo è un campionato costruttori!”.

A gettare fango sulla situazione, però, una dichiarazione di Sergio Perez nel post gara, che rivela che il team di Christian Horner stesse in realtà valutando la possibilità di richiamarlo ai box proprio per strappare il giro veloce a Norris. Possibilità evidentemente scartata nel momento in cui il messicano si è ritrovato in zona punti.

“Dobbiamo affrontare questo problema, ma al momento non ho elementi per affermare con certezza che la RB abbia fatto il giro veloce per supportare la Red Bull. Direi, però, che è sospetto. Non me lo aspettavo – continua Stella – più che altro sono sorpreso che la priorità del team a Singapore fosse fare il giro veloce in squadra. Credo che dovremo lavorare ancora più duramente per far si che non sia un punto a decidere il campionato. Ho comunque molta simpatica e amicizia per Daniel, sono felice che abbia aggiunto questo riconoscimento al suo palmares”.

