F1 | GP Singapore, le nostre pagelle

Lando Norris 10 Dopo i mezzi passi falsi di Monza e Baku gli serviva il fine settimana perfetto per continuare a rincorrere il sogno iridato. Detto fatto, pole strepitosa e una vittoria mai in discussione. Terzo assolo in carriera e una manciata di punti recuperati in classifica.

Max Verstappen 9 Guidando così si laureerà campione per la quarta volta consecutiva nonostante l’ormai chiara inferiorità della Red Bull. In qualifica è mostruoso e il secondo posto in gara vale oro. Prova da fuoriclasse qual è.

Oscar Piastri 8 Delude in qualifica, ma si rifà in gara, con un terzo posto condito da due bei sorpassi all’esterno sulle Mercedes. La McLaren però ha bisogno del suo apporto contro Verstappen.

George Russell 6,5 Può ben poco contro Piastri, è bravo a difendere il quarto posto dall’attacco di Leclerc nel finale.

Charles Leclerc 7 Il pasticcio in qualifica ha il sapore della grande occasione persa. Bravo, bravissimo, a metterci una pezza in gara, risalendo su una pista ostica, e senza ausilio della safety car, dal nono al quinto posto, con strategia azzeccata e un passo brillante.

Lewis Hamilton 6,5 Veloce in qualifica, paga la scelta rivelatasi errata di partire con la gomma soft. Il pit anticipato lo condanna ad una gara di gestione.

Carlos Sainz 6 A Singapore non è facile risalire la china, lui ci riesce grazie ad un buon passo ed alla strategia. Ma da un pilota consistente come Sainz non ti aspetti l’errore gratuito in qualifica.

Fernando Alonso 6,5 Tiene in piedi la baracca Aston Martin in attesa dei tempi “nuovi”. Si difende come può.

Nico Hulkenberg 7,5 Prova maiuscola. Vola in qualifica, a punti in gara. La Haas è in corsa con la RB per il sesto posto Costruttori, questi due punti fanno assai comodo.

Sergio Perez 5 Il “re dei circuiti stradali” torna ad essere la più mesta versione di sè.

Franco Colapinto 7 Ci sono alcuni piloti che non sentono il salto di categoria, adattandosi subito alla F1. L’argentino sembra rientrare tra questi. Impatto ottimo. Al terzo GP affronta una pista difficile con il piglio del veterano e senza commettere alcun errore.

Daniel Ricciardo 6 Si congeda dalla F1 strappando il giro veloce a Norris. Un regalo d’addio alla casa madre Red Bull e un piccolo dispetto a quella McLaren che ha segnato di fatto la fine della sua carriera.

GP Singapore 6,5 Noioso a tratti, vivace nel finale, grazie alla rimonta della Ferrari e all’estro di Piastri. Il mondiale aperto rende tutto più accattivante.

Antonino Rendina

