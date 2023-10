F1 | Verstappen iridato in Qatar, la soddisfazione di papà Jos

In Qatar, dove la Formula 1 è scesa in pista nello scorso weekend, Max Verstappen ha chiuso matematica i giochi iridati laureandosi campioni del mondo per la terza stagione consecutiva. Un campionato, quello attualmente in corso, che ha visto l’olandese della Red Bull autentico dominatore come dimostrano le quattordici vittorie (delle quali dieci consecutive) in diciassette appuntamenti.

A Losail era presente anche Jos Verstappen, papà di Max, che ne ha seguito la carriera fin dagli albori e che ha discusso del Mondiale che ha incoronato il figlio con lo stesso numero di titoli di campionissimi del calibro di Nelson Piquet, Jack Brabham, Niki Lauda, Ayrton Senna e Jackie Stewart.

“Quest’anno è stato dominante e ha fatto bene. Ne sono molto orgoglioso – ha detto Verstappen senior, intervistato da Sky Sports – Se potevo immaginare una carriera del genere per Max? Lo sapevo dai tempi dei kart. Abbiamo preso le decisioni giuste fin dall’inizio e ora dipende da lui cosa vorrà fare”

Verstappen senior, continuando il proprio discorso, ha aggiunto: “Sono molto felice di quanto sia diventato forte, nel modo in cui lavora per raggiungere il successo. Il merito è sicuramente di Max”.