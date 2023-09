F1 | GP Qatar 2023: anteprima e orari del weekend

GP QATAR – Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 arriva a Doha per il Gran Premio del Qatar. Sarà un weekend molto importante per Max Verstappen che già sabato nella Sprint Race avrà il primo matchpoint per la vittoria del titolo. Saranno sufficienti tre punti di vantaggio su Sergio Perez per assicurarsi il terzo titolo consecutivo. Il Mondiale Costruttori è andato alla Red Bull e ora rimane la lotta per il secondo posto tra Mercedes e Ferrari, separate da 20 punti.

F1 GP QATAR: ORARI DEL WEEKEND

Format diverso per questo weekend a Doha. Torna la Sprint Race quindi le qualifiche si disputeranno venerdì pomeriggio.

Venerdì 6 ottobre: Prove Libere 1 dalle 15:30 alle 16:30, Qualifiche dalle 19:00 alle 20:00

Sabato 7 ottobre: Sprint Shootout dalle 15:00 alle 15:44, Sprint Race dalle 19:30 alle 20:30

Domenica 8 ottobre: Gara alle 19:00

Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale!

F1 GP QATAR: INFORMAZIONI SUL CIRCUITO

Nome: Losail International Circuit

Luogo: Doha, Qatar

Costruzione: Il circuito del Qatar lo conosciamo principalmente per il Motomondiale e infatti, venne inaugurato nel 2004. La costruzione avvenne in un solo anno con il lavoro di 1000 operai, per un costo di circa 58 milioni di dollari. L’inaugurazione avvenne nel 2004 con la vittoria del pilota spagnolo Sete Gibernau nella classe MotoGP. Per quanto riguarda le competizioni automobilistiche, ospitò una tappa delle GP2 Asia Series nel 2009, vinta da Nico Hulkenberg con ART Grand Prix e Sergio Perez con Barwa International Campos.

Nel 2021 vinse Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Fernando Alonso. L’anno successivo la tappa fu annullata.