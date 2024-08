F1 | GP Olanda, Libere 3 condizionate dall’incidente di Sargeant

Si è concluso con un nulla di fatto il terzo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda. La sessione, partita con pioggia, è stata interrotta dopo 15 minuti per il brutto incidente di Logan Sargeant in curva 3. Errore del pilota della Williams che dopo essere andato sull’erba bagnata, è andato a sbattere violentemente contro le barriere. Fortunatamente nessuna conseguenza per l’americano che molto probabilmente non sarà presente nelle qualifiche delle 15:00 per via dei tanti danni sulla sua monoposto.

Poco prima dello stop, Pierre Gasly su Alpine, ha registrato il miglior tempo in 1:20.311, davanti alla Haas di Kevin Magnussen e alla Sauber di Valtteri Bottas. Quarto tempo per Lando Norris davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso.

Sesta posizione per Esteban Ocon, seguito da Oscar Piastri e Lance Stroll. A chiudere la TOP 10, la Haas di Nico Hulkenberg e la Ferrari di Carlos Sainz.