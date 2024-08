Ferrari | Libere 3 condizionate dalla pioggia, poca attività anche per Leclerc e Sainz

Ferrari F1 GP Olanda – Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno concluso l’ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda con il decimo e sedicesimo tempo rispettivamente. La sessione si è rivelata sostanzialmente inutile a causa di una lunga interruzione provocata da un incidente di Logan Sargeant. Come previsto, la pista all’inizio della sessione era bagnata, con una temperatura dell’aria di 18 gradi.

Carlos ha iniziato con gomme da bagnato estremo per testare l’asfalto, passando successivamente alle Intermedie, mentre Charles ha scelto direttamente questa mescola. Tuttavia, nessuno dei due piloti Ferrari è riuscito a segnare un tempo significativo prima dell’incidente di Sargeant, che ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa. La pausa è stata particolarmente lunga a causa dell’incendio della vettura, dell’olio presente sulla pista e dei danni alle barriere in curva 4. La sessione è ripresa solo due minuti prima del termine, permettendo ai piloti di completare un solo giro: Carlos ha chiuso in 1’22”589, mentre Charles in 1’24”158, ottenendo rispettivamente il decimo e il sedicesimo posto. Sainz ha completato sei giri, Leclerc quattro.