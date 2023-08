F1 | GP Olanda, i delusi a Zandvoort secondo Carlo Vanzini e Marc Genè [VIDEO]

F1 GP Olanda Zandvoort – Intervenuti a Paddock Live, Carlo Vanzini e Marc Genè hanno espresso il proprio voto sui “delusi di giornata” al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come il risultato finale non abbia sorriso a Charles Leclerc, Sergio Perez e Lando Norris.

Il primo, sempre in difficoltà a causa di una Ferrari mai in linea con le aspettative, è stato costretto al ritiro a causa delle conseguenze di un contatto ad inizio gara con Oscar Piastri. Un epilogo amaro che di certo non renderà più leggero e semplice l’avvicinamento al prossimo Gran Premio d’Italia a Monza.

Per quanto riguarda l’inglese, invece, il secondo posto ottenuto nelle qualifiche e il passo mostrato nelle libere del venerdì lasciavano sognare un clamoroso “exploit” da parte della scuderia inglese. Invece, il meteo e alcune scelte strategiche “discutibili” hanno fatto scivolare il britannico al settimo posto, gettando di fatto una clamorosa opportunità di podio.

Infine, Perez: il messicano, per gran parte della corsa secondo, ha concluso al quarto posto a causa di una penalità di cinque secondi per velocità troppo alta in pit lane durante l’ultimo pit stop. Una svista clamorosa che ha permesso a Fernando Alonso e Pierre Gasly di occupare rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio. Appuntamento tra sette giorni a Monza per il GP d’Italia, 15° prova di un mondiale sempre più nelle mani di Max Verstappen.