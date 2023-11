F1 | Vanzini non ha dubbi: Ferrari deve chiedere un risarcimento danni per il caso Sainz [VIDEO]

F1 GP Las Vegas – Intervenuto a Paddock Live al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini è tornato a parlare del caso Carlos Sainz in Nevada, precisando come la Ferrari – incassato il no per la deroga sulla sostituzione della batteria – debba chiedere un risarcimento alla Federazione per i danni che il tombino ha provocato sulla SF-23 dello spagnolo.

Secondo vari addetti ai lavori, lo scontro di venerdì mattina – provocato da un’omologazione non corretta del cittadino statunitense – avrebbe provocato circa un milione di euro di danni (sulla vettura è stato sostituto non solo il telaio, ma anche il motore, il cambio e il pacco batteria), aspetto che ovviamente rischia di incidere e non poco sulla gestione del budget cap. Una situazione non accettabile che dovrà portare la Rossa a chiedere delle spiegazioni su quanto accaduto.

Sainz, ricordiamo, ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche di questa mattina, ma sarà costretto a scattare dalla 12° piazza per le dieci posizioni di penalità causate dallo “sblocco” della terza batteria stagionale dopo le due già utilizzate nel corso del campionato (di cui una danneggiata proprio domenica). Appuntamento alle 7.00 di domani mattina, con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start della terza edizione del GP di Las Vegas.