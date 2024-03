F1 | GP Bahrain, il duello Verstappen-Leclerc e il punto di Vanzini [VIDEO]

F1 GP Bahrain – Intervenuto a Paddock Live, Carlo Vanzini ha espresso un parere sulla griglia di partenza del prossimo Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come gli equilibri del venerdì abbiano confermato, anche sommariamente, i valori emersi nei test della settimana scorsa.

L’olandese, grazie alla velocità della RB20, è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle le Ferrari, in questo caso quella di Charles Leclerc. Il monegasco è stato imperfetto nel proprio tentativo di attacco al tempo in Q3, ma è comunque pronto a giocarsi delle chances per quello che riguarda la corsa.

Confermato anche il livello di Sergio Perez, mestamente terzo, mentre va sottolineata la prova di George Russell, terzo con una Mercedes che è apparsa ancora “acerba”. Appuntamento alle 17.00 di questo pomeriggio per la partenza della corsa sul tracciato del Sakhir. La gara si potrà seguire su Sky Sport F1 HD e NowTV.