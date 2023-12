Formula 1 Ferrari Mercedes – Non appena esposta la bandiera a scacchi dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, round conclusivo del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini si è focalizzato sulle situazioni di Ferrari e Mercedes in vista del 2024, precisando come per le due compagini, il prossimo inverno, si rivelerà fondamentale nella lotta con Red Bull.

Dopo i colpi incassati quest’anno, infatti, i team diretti da Fred Vasseur e Toto Wolff dovranno attuare un approccio più aggressivo e diretto, così da favorire un ritorno al vertice che al momento appare estremamente complesso a causa del grande lavoro svolto da Adrian Newey sulla RB19. Ferrari, per esempio, dovrà lavorare sulle imperfezioni della SF-23 e quindi sulla gestione delle mescole in gara e sulla rapidità della monoposto nelle curve ad alta-media velocità, vero tasto dolente dell’attuale pacchetto.

Mercedes, invece, dovrà trovare una strada chiara sul piano del concept dopo i disastri degli ultimi due anni, soprattutto con la configurazione zero-pods, definitivamente bocciata con il ritorno in cabina di comando di James Allison. Obiettivi diversi ma che devono confluire in un solo e unico scopo, l’aggancio a Red Bull nel più breve tempo possibile.