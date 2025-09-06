F1 GP Monza | Ferrari, Leclerc quarto in partenza come nel 2024: “Si può lottare per vincere”

Non poteva fare di più Charles Leclerc, quarto nelle qualifiche a Monza. Il pilota della Ferrari ha fatto infiammare i tifosi presenti sulle tribune del Gran Premio d’Italia con un primo tentativo super in Q3, piazzandosi momentaneamente in pole position. Poi, nell’ultimo giro, tutti si aspettavano un gioco di scie con Lewis Hamilton, il quale dovrà scontare cinque posizioni di penalità in griglia di partenza, ma questo non è avvenuto. Il monegasco, quindi, scatterà dalla stessa posizione di partenza della gara dello scorso anno, che poi vinse.

“Il mio primo giro è stato buono, ma passa un po’ in secondo piano visto che ho chiuso quarto – ha detto Charles. Sono comunque molto contento: ho messo tutto insieme e non potevamo fare di più. Per quanto riguarda la scia, si poteva forse gestire diversamente, ma ormai è andata così”.

“Lottare per la vittoria? Sì. Lo scorso anno avevo detto che realisticamente non era possibile, poi però ho vinto e la domenica è stata migliore del previsto. Spero di poter ripetere lo stesso domani. McLaren e Red Bull sono molto forti, ma darò tutto: vincere a Monza è speciale e cercherò di riuscirci. Abbiamo due configurazioni diverse tra le vetture. Io ho scelto un assetto piuttosto aggressivo e credo abbia pagato in qualifica. Domani vedremo se questa scommessa si rivelerà vincente”.

