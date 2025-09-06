F1 GP Monza | Mercedes, Antonelli settimo in qualifica: “Mi piace complicarmi la vita”

Finalmente una giornata tutto sommato positiva per Kimi Antonelli, settimo in qualifica a Monza ma sesto in partenza domani per via della penalità inflitta a Lewis Hamilton. Il giovane pilota della Mercedes, dopo alcuni weekend complicati, si è reso la vita difficile anche qui con un’uscita di pista ieri alla seconda curva di Lesmo, ponendo fine in largo anticipo alla sua giornata di lavoro, un po’ come accaduto a Zandvoort. Il bolognese si è parzialmente riscattato, ma gli servirà una gara solida domani per scacciare questo periodo difficile.

“Mi piace complicarmi la vita – ha detto Kimi. L’errore nelle Libere 2 non ci voleva, perché ancora una volta ho perso giri e chilometri preziosi. Ho dovuto quindi modificare il programma nell’ultima sessione prima delle qualifiche, e non è mai l’ideale. Devo ammettere che sono entrato in qualifica piuttosto teso, non mi sentivo al meglio con la macchina, ma nel complesso sono soddisfatto di come sia andata”.

“L’ultimo giro non è stato perfetto: abbiamo provato qualcosa di diverso con la temperatura delle gomme e nei primi due settori ho faticato con il posteriore. Peccato, perché potevo fare meglio, ma alla fine la sesta posizione è positiva e cercheremo di dare il massimo in gara”.