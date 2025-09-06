F1 | Verstappen in pole a Monza: “I cambiamenti dell’ultimo minuto ci hanno permesso di spingere ulteriormente”

Il sabato di qualifiche di Monza porta la firma di Max Verstappen. L’olandese si è infatti presa la scena nel finale della sessione, conquistando una grande pole position precedendo le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri.

Il campione del mondo in carica ha beffato nel secondo e decisivo tentativo del Q3 la papaya numero 4 di Norris, abbassandone la prestazione di 77 millesimi.

“Io ci provo, con basso carico aerodinamico è sempre molto difficile azzeccare il giro – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – In frenata è molto semplice commettere errori, però nel Q3 mi sono sentito bene, sono contento dei miei giri e ovviamente essere in pole qui per noi è davvero fantastico. La macchina ha funzionato molto meglio per tutto il weekend, riuscire a lottare per la pole mi rende molto felice”.

Sulla possibilità di ottenere la pole position: “Eravamo vicini, ci mancava ancora qualcosina. I cambiamenti dell’ultimo minuto ci hanno permesso di spingere ulteriormente, ed è quello serve in qualifica. Per noi è un grande momento”.

Sul GP in programma domani: “Vediamo, storicamente in questa stagione le gare sono state un pochino più complicate. Però daremo quello che abbiamo, questo è quello che possiamo fare e poi vedremo cosa accadrà domani”.