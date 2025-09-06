F1 | Verstappen in pole a Monza: “I cambiamenti dell’ultimo minuto ci hanno permesso di spingere ulteriormente”
"Per noi è un grande momento. In questa stagione le gare sono più complicate, ma vedremo cosa possiamo fare", ha sottolineato l'olandese
Il sabato di qualifiche di Monza porta la firma di Max Verstappen. L’olandese si è infatti presa la scena nel finale della sessione, conquistando una grande pole position precedendo le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri.
Il campione del mondo in carica ha beffato nel secondo e decisivo tentativo del Q3 la papaya numero 4 di Norris, abbassandone la prestazione di 77 millesimi.
“Io ci provo, con basso carico aerodinamico è sempre molto difficile azzeccare il giro – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – In frenata è molto semplice commettere errori, però nel Q3 mi sono sentito bene, sono contento dei miei giri e ovviamente essere in pole qui per noi è davvero fantastico. La macchina ha funzionato molto meglio per tutto il weekend, riuscire a lottare per la pole mi rende molto felice”.
Sulla possibilità di ottenere la pole position: “Eravamo vicini, ci mancava ancora qualcosina. I cambiamenti dell’ultimo minuto ci hanno permesso di spingere ulteriormente, ed è quello serve in qualifica. Per noi è un grande momento”.
Sul GP in programma domani: “Vediamo, storicamente in questa stagione le gare sono state un pochino più complicate. Però daremo quello che abbiamo, questo è quello che possiamo fare e poi vedremo cosa accadrà domani”.
