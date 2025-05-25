F1 GP Monaco | Red Bull, Verstappen: “La doppia sosta non ha fatto alcuna differenza”

Monaco – Nonostante la regola del doppio pit-stop, non è accaduto assolutamente nulla nel Gran Premio di Monaco che potesse scombinare le posizioni in griglia. Il campione del mondo Max Verstappen non può far altro che tagliare il traguardo in quarta posizione, la stessa della partenza.

Al via Verstappen non riesce a prendere la posizione sulla McLaren di Piastri e resta così ad inseguire; rientra ai box per la prima volta dopo ventotto tornate, e non mancano i suoi commenti sul cambio e la vettura in generale, non adatta al tracciato cittadino del principato. Con il pit-stop degli altri, Max si ritrova a guidare il gruppo, aprendo un bel gap, ma manca ancora la seconda sosta obbligatoria: la Red Bull attende fino all’ultimo giro, nella speranza di una Safety Car o una interruzione, ma nulla accade e l’olandese rientra ai box all’ultimo giro per rimettersi in quarta posizione.

Verstappen: “Questa pista non è fatta per la nostra vettura”

“Non è stata una gara eccitante per me. Alla fine siamo rimasti fuori ad aspettare, perché avevo un bel distacco, per cui potevamo fare qualunque cosa per l’ultima sosta. Non avevamo niente da perdere; le gomme erano abbastanza usurate e non potevo spingere molto, ma il distacco c’era. Abbiamo aspettato nella speranza di una Safety Car o una bandiera rossa. Abbiamo fatto tutto per bene, non c’era altro che avremmo potuto fare per cambiare il risultato – ha raccontato Max – tutto sommato, la doppia sosta non ha fatto una gran differenza per me, nessuno sa cosa può accadere in gara e in più è impossibile sorpassare qui. Non puoi spingere la vettura al limite se non puoi passare le vetture, per cui non abbiamo imparato molto oggi. Non è stata una gran gara, abbastanza neutrale. Non è la nostra pista, semplicemente, non è fatta per la nostra vettura. A Barcellona potremo fare qualcosa di più, vedremo cosa accadrà nell’ultima di tre gare consecutive”.

