F1 | GP Las Vegas, Wolff minimizza: “Domani nessuno si ricorderà dell’incidente di Sainz”

Cominciano ad alzarsi i toni a Las Vegas dopo il disastro della prima sessione di prove libere, quando un tombino saltato ha distrutto diverse componenti della Ferrari di Sainz, compreso il telaio, e per questo motivo lo spagnolo non prenderà parte alle libere 2, semmai dovessero effettivamente iniziare, e che dovrebbero svolgersi non prima delle 11 italiane (2 di notte locali). In conferenza stampa abbiamo sentito le parole di un furiosissimo Frederic Vasseur, mentre Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha provato a minimizzare quanto accaduto, prendendo le difese della Formula 1 e di Liberty Media.

“Non è una macchia nera, non è nulla – ha detto uno stizzito Wolff. Abbiamo saltato la prima sessione di prove libere, sistemeranno tutto e domani non si parlerà più di quanto accaduto. E’ totalmente ridicolo, perché siamo solo alle libere 1. Come si può parlare male di un evento che sta stabilendo nuovi standard in tutto, e poi si parla di un cavolo di tombino che si è staccato dall’asfalto, un qualcosa già accaduto in passato. Non è successo nulla, riconosciamo dei meriti a chi ha organizzato questo sport e questo evento, a chi ha reso la Formula 1 molto più importante rispetto al passato. Ogni tanto diciamo anche qualche buona parola a Liberty Media, hanno fatto un gran lavoro. Certo, si è rotta una macchina ed è un grosso peccato e poteva essere pericoloso per Carlos, la FIA dovrà analizzare la pista per garantire che non si ripeta il tutto, ma parlare di macchia nera per questo sport, di giovedì sera, col fuso orario nessuno avrà guardato quanto accaduto, non mi sembra il caso”.