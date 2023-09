DIRETTA F1 | GP Giappone 2023: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 GP Giappone Gara – Buona alba amici di Motorionline e benvenuti alla diretta testuale del Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo l’ampio dominio messo in scena tra venerdì e sabato, Max Verstappen avrà la possibilità di scattare dalla pole position a Suzuka e di dimenticare il clamoroso passo falso di sette giorni fa a Singapore.

Per farlo, però, dovrà vincere la concorrenza di una McLaren che, grazie alla velocità di Oscar Piastri e di Lando Norris, potrebbe rivelarsi un avversario abbastanza temibile, soprattutto se una delle due MCL60 riuscirà a superare la prima curva del tracciato nipponico al comando della corsa.

Grande attenzione anche alla sfida tra Ferrari e Mercedes, sulla carta leggermente più arretrate rispetto alla McLaren: Charles Leclerc e Carlos Sainz scatteranno con il favore della posizione, ma attenzione al degrado e alle strategie, le quali potrebbero giocare un ruolo chiave nell’assegnazione di punti importanti per il Costruttori. Da non dimenticare infine le battaglie tra Alpine, AlphaTauri e Aston Martin – vera delusione fin qui del fine settimana – per gli ultimi piazzamenti in top dieci. Appuntamento alle 7.00 per la bandiera verde di questo round mondiale in uno dei tracciati più caratteristici del calendario.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP GIAPPONE DALLE 6.45