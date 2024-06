F1 | GP Canada, prove libere 2: condizioni “pazze”, Alonso svetta nella colonna dei tempi

F1 GP Canada – Condizioni “pazze” a Montreal per la seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nei 60 minuti di lavoro andati in scena nel pomeriggio canadese (serata italiana), i piloti hanno dovuto affrontare delle condizioni variabili che di fatto non hanno permesso un’attività lineare con la stessa tipologia di mescola.

A causa di diversi scrosci di pioggia che si sono verificati nel corso della sessione, le squadre sono dovute passare spesso dalle slick alle rain e viceversa, aspetto che ha ovviamente “mascherato” i reali valori di questo venerdì. Una condizione che chiaramente porterà incertezza in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Alonso svetta, ma tempi poco indicativi in Canada

Alla fine, a svettare nella colonnina dei tempi, è stata l’Aston Martin di Fernando Alonso, bravo a massimizzare la performance della sua vettura in un momento di pista più asciutta, seguito a ruota da George Russell, Lance Stroll e Charles Leclerc. Da segnalare che il monegasco ha svolto gran parte della sessione con gomme medie, ottenendo riscontri interessanti in tutte le condizioni di utilizzo della vettura.

Ovviamente il tutto andrò confermato domani, anche se le previsioni – ad oggi – riportano una condizione che potrebbe rivelarsi similare a quella di oggi. Daniel Ricciardo ha ottenuto il quinto tempo, mentre Kevin Magnussen, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda si sono classificati con il sesto, settimo e ottavo crono. Chiudono la top dieci Alexander Albon e Sergio Perez. Venerdì nero invece per Max Verstappen: l’olandese, dopo qualche tornata, ha accusato un problema al sistema dell’ERS che l’ha costretto a chiudere anticipatamente la sessione.

Verstappen ko per un problema all’ERS

Una problematica inaspettata, considerando l’utilizzo della terza power unit stagionale in Canada, che potrebbe complicare e non poco il suo lavoro in vista del prosieguo di questo fine settimana. Appuntamento a domani per la terza sessione di libere a Montreal, utile per affilare le ultime “armi” in vista della qualifica che scatterà qualche ora più tardi. Squadre e piloti torneranno in pista alle 18.30 con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.

It was dry, until it wasn't 🤷 Here's the order at the end of FP2, based on slick-shod times from the first half of the session 👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/rFXSt7knp0 — Formula 1 (@F1) June 7, 2024