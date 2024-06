Red Bull | GP Canada, Perez dopo le libere: “Dobbiamo modificare qualcosa sulla RB20”

Il venerdì di Montreal è stato piuttosto complicato per la Red Bull. La squadra austriaca deve fare i conti con i problemi avuti sulla RB20 di Verstappen, il quale ha finito anzitempo la sua giornata per via di un guasto all’ERS appena montato insieme a tutta la power unit nuova. Dall’altra parte, Perez non è riuscito a fare meglio della decima posizione in condizioni di pista molto variabili per via della pioggia che andava e veniva, e quando ha montato le soft per fare il giro veloce, il messicano non ha trovato il miglior asfalto possibile, con alcune gocce d’acqua che ne hanno compromesso il risultato finale.

“Penso che nel complesso sia stata una giornata molto difficile con le condizioni che abbiamo trovato – ha detto Perez. Sarà molto importante in qualifica essere in pista al momento giusto: Già nelle PL2 si è visto che le condizioni e la pista cambiavano parecchio se non si spingeva nel giro giusto, la differenza era davvero notevole. Vogliamo aggiustare alcune cose sulla vettura, ci sono delle buone idee su dove bisogna apportare modifiche, ma penso che sia molto difficile trarre conclusioni su una pista dettata dal meteo variabile. Abbiamo fatto dei buoni progressi con le gomme intermedie e questo è stato abbastanza positivo, ma con le slick non siamo riusciti a fare granché, quindi non sono preoccupato e vedremo la reale competitività di tutti tra le PL3 e le qualifiche”.