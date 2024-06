F1 | Ufficiale la rivoluzione tecnica per il 2026: l’analisi delle nuove vetture di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 2026 – Durante la diretta della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato i regolamenti tecnici ufficializzati dalla FIA per la stagione 2026, sottolineando come le nuove monoposto, rispetto a quelle attuali, potranno contare su un concept totalmente diverso e su una parte elettrica delle power unit ben più predominante.

Rispetto alla specifica attuale, infatti, la spinta dei propulsori sarà affidata per il 50% dall’MGUK e per il restante 50 da quella termina. Sparirà l’MGUH, come chiesto da Audi e Ford (l’obiettivo è garantire una base di partenza uguali per tutti i Costruttori), e verrà introdotta un’aerodinamica attiva (Z-Mode e X-Mode) che potrà essere alternata sul dritto, indistintamente per tutti i piloti, e in curva.

Infine, per facilitare i sorpassi, ci sarà il “Manual Override” che garantità un boot di potenza dall’elettrico al pilota che inseguirà. Da notare che i Regolamenti sono per una parte ancora in fase di discussione e quindi alcuni punti potrebbero variare nel corso dei prossimi mesi.