DIRETTA F1 | GP Canada 2024: Live Prove Libere 2 [FOTO E COMMENTO]

Diretta Prove Libere 2 GP Canada – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Circuit Gilles Villeneuve per la diretta del secondo turno di prove libere del Gran Premio del Canada! A partire dalle 23:00, restate sintonizzati su questa pagina per avere live timing e aggiornamenti in tempo reale della sessione.

Qualche ore fa, si è disputata la prima sessione di libere che però è stata condizionata dall’asfalto bagnato e da una bandiera rossa esposta per l’incidente di Guanyu Zhou, fortunatamente senza conseguenze. Lando Norris ha chiuso davanti a tutti, precedendo Carlos Sainz e Charles Leclerc.

CLICCA QUI PER IL REPORT DELLE FP1 IN CANADA

GP CANADA: DIRETTA LIBERE 2 DALLE 23:00