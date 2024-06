F1 | GP Canada, Hulkenberg: “Siamo stati sfortunati con le Safety Car”

La pioggia è stata un fattore determinante nel Gran Premio del Canada. Alla partenza, sia Kevin Magnussen che Nico Hulkenberg, sono stati gli unici a partire con gomme full wet e questo ha permesso loro di guadagnare posizioni. Con il miglioramento delle condizioni della pista, le gomme intermedie si sono rivelate più veloci e con l’ingresso della Safety Car, tutto è stato poi compromesso con i pit-stop.

Hulkenberg ha concluso undicesimo davanti a Magnussen.

Nico Hulkenberg: “Con il testacoda di Tsunoda, ho cercato di reagire per evitarlo, ma deve essere stato di pochi millimetri: ero pronto per l’impatto. I primi 10 giri sono andati molto bene, ma poi la pista si è asciugata, quindi tutto il lavoro è stato annullato di nuovo, ma sapevamo di quello scenario. Penso che sia stata una gara pulita, senza errori, ma penso che siamo stati un po’ sfortunati con una delle safety car, sento che abbiamo perso. Alla fine è stato bene aspettare un po’ più tardi per le slick perché nel primo settore è stato difficile tenere la macchina in pista. Avevo un carico aerodinamico elevato, quindi sui rettilinei ero lento e senza DRS andavo piuttosto piano”

Kevin Magnussen: “Non ci è sembrato di aver ottenuto il meglio con tutte le opportunità che la gara ci ha offerto, non siamo riusciti a capitalizzarle, quindi è deludente. Esamineremo e cercheremo di capire perché in questo momento è tutto un po’ confuso, ma c’erano molte opportunità, questo è certo, e non abbiamo ottenuto punti. Abbiamo avuto un pit stop molto lento e un pit stop medio lento, e penso anche che siamo rientrati ai box per le intermedie dalle full wet troppo presto. Sembrava che qualcosa stesse arrivando all’inizio della gara, ma non c’è nulla da dimostrare”