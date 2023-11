Ferrari | La sfortuna colpisce Sainz nelle qualifiche in Brasile

E’ stato sfortunato Carlos Sainz, ottavo nelle qualifiche in Brasile per un timing non perfetto in occasione del primo e unico tentativo in Q3. Il pilota della Ferrari paga evidentemente la collocazione del box nella pit lane di Interlagos, e l’arrivo del temporale e del forte vento ha di fatto condizionato quei piloti che hanno lasciato i garage per ultimi, così come accaduto anche a Piastri e Perez. Partire dalla quarta fila non sarà facile per lo spagnolo, visto l’imbuto che va a crearsi alla S di Senna, e sarà importante restare fuori dai guai nei primi attimi dopo il via.

“Le qualifiche sono state condizionate molto dal meteo – ha detto Sainz. Siamo stati tra gli ultimi a lasciare i box, le gomme erano fredde e le temperature calavano vertiginosamente. C’erano anche delle folate di vento e non potevamo fare di più. Il passo in Q2 non era male e per questo sono deluso, siamo usciti troppo tardi e abbiamo sprecato l’opportunità di fare un bel giro. Se fossi uscito prima? Sono arrivato ottavo con tanta gente davanti a me che ero riuscito a battere nelle altre due sessioni, quindi chi è uscito più tardi è stato certamente svantaggiato”.