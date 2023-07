F1 | GP Belgio, Verstappen inizia in salita: penalità di 5 posizioni in griglia

Il weekend in Belgio inizierà in salita per Max Verstappen. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf infatti, il pilota della Red Bull dovrà scontare una grid penalty di cinque posizioni a seguito della quinta sostituzione del cambio. Ricordiamo che da regolamento, sono quattro i cambi consentiti.

Questo weekend cambia il format tradizionale in quanto si disputerà la Sprint Race, oggi pomeriggio alle 17:00 la qualifica del Gran Premio del Belgio.