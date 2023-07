F1 | GP Belgio, Qualifiche: Verstappen polverizza tutti, ma la pole è di Leclerc

Nonostante la penalità di cinque posizioni in griglia di partenza per la sostituzione del cambio e le condizioni avverse della pista per la pioggia, Max Verstappen non regala niente a nessuno e con un giro da marziano, si è preso la pole position (che però non vale ai fini statistici, ndr). Il pilota della Red Bull ha registrato il suo miglior tempo in 1:46.168, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc che domenica partirà dalla prima casella per la penalità che dovrà scontare Verstappen.

Terza posizione per l’altra Red Bull di Sergio Perez, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quinto Carlos Sainz, seguito dalle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Ottavo tempo per l’altra Mercedes di George Russel, con le Aston Martin di Fernando Alonso e di Lance Stroll a chiudere la TOP 10 della classifica.

Gli appuntamenti per domani: Sprint Shootout alle 12:00 e Sprint Race alle 16:30.

🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁 Charles Leclerc inherits pole position from Max Verstappen due to a 5-place grid penalty #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/TQ3xuxvNz9 — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

