F1 | GP Belgio, Perez soddisfatto delle qualifiche

Terzo tempo per Sergio Perez nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. In una sessione complicata, caratterizzata da condizioni miste, il messicano si è classificato alle spalle della Red Bull gemella di un mostruoso Max Verstappen, autore di una pole stratosferica, e della Ferrari di Charles Leclerc. Ma la penalità del compagno di squadra, che ha sostituito il cambio sulla sua RB19 e domenica sconterà cinque posizioni in griglia, lo porterà in gara a partire dalla prima fila accanto alla SF-23 del monegasco.

Nonostante gli oltre otto decimi beccati da Verstappen, Checo è soddisfatto della prestazione ottenuta in una giornata insidiosa a causa del meteo.

“Sono state qualifiche molto complicate – ha dichiarato Perez al termine della sessione – Sono partito con le intermedie e le condizioni erano molto insidiose all’inizio. Pensavamo che la pista si sarebbe asciugata molto più rapidamente, ma è servito tanto tempo. Anche nel Q3 era insidiosa in alcuni punti come in curva 8 e 9. Ma è un buon risultato, è un bel peccato che non sono riuscito a superare Charles ma in queste condizioni penso sia un risultato positivo”.