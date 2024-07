F1 | GP Belgio, Hamilton vince dopo la penalizzazione di Russell: gli highlights della gara [VIDEO]

F1 GP Belgio – Al termine di una gara estremamente serrata, decisa dal Direttore di Gara per un’irregolarità al peso riscontrata sulla vettura di George Russell (passato per primo sotto la bandiera a scacchi), Lewis Hamilton si è aggiudicato l’ultima edizione del Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Sul tracciato di Spa-Francorchamps, il pilota britannico si è affermato per la 105° volta in carriera, confermandosi in crescita dopo l’affermazione ottenuta meno di un mese fa a Silverstone, davanti al pubblico di casa. Alle sue spalle si sono classificati Oscar Piastri e Charles Leclerc, mentre a seguire hanno trovato posto Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz e Sergio Perez. Infine, a completare la top dieci, Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Appuntamento a fine agosto per l’appuntamento mondiale a Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda.