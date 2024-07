Formula 1 | Hamilton, 105° vittoria e “Driver of the Day” in Belgio

Formula 1 GP Belgio – Lewis Hamilton è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Vincitore dopo la squalifica di George Russell, l’inglese è riuscito a raggiungere quota 105 vittorie, confermandosi uno dei protagonisti assoluti di questo campionato anche grazie alla splendida crescita messa in mostra dalla Mercedes nell’ultimo mese e mezzo.

Una vittoria importante che gli permette non solo di regalare punti alla squadra per la sfida con Ferrari nel Costruttori, ma anche di rilanciare la propria situazione nella graduatoria riservata ai Piloti. Alle sue spalle, dopo le decisioni post-gara, si sono posizionati Oscar Piastri e Charles Leclerc. Appuntamento a fine agosto, dopo la classica pausa estiva, per la prova di Zandvoort, teatro del Gran Premio d’Olanda.