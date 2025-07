F1 GP Bahrain | Ferrari, Vasseur: “Dobbiamo ambire a qualcosa di importante in gara”

Sorride a metà la Ferrari dopo le qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Charles Leclerc ha ottenuto un’ottima seconda fila, grazie al terzo tempo, complice una direzione intrapresa con il team e che pare stia dando i suoi frutti ormai da due weekend a questa parte. Sfidare la McLaren sarà probabilmente impossibile, ma le ambizioni podio, giocandosela con la Mercedes, non sono certamente da scartare. È andata male a Hamilton, nono, ancora con pochissima fiducia in una vettura difficile. Probabilmente il sette volte campione del mondo deve cambiare qualcosa per poter migliorare le sue prestazioni, ma già domani avrà l’opportunità di rimontare, feeling permettendo.

“Le tre sessioni della qualifica di oggi sono state piuttosto caotiche per tutti, perché queste vetture sono molto sensibili al vento e alla temperatura dell’asfalto – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Lato nostro, penso che abbiamo fatto dei buoni progressi e che Charles sia riuscito a tirare fuori tutto il potenziale della macchina per concludere con una terza posizione molto positiva. Lewis ha invece faticato di più nel suo ultimo giro in Q3, dopo essere stato competitivo nelle prime due fasi. Per la gara di domani, considerata la posizione in griglia di Charles, dobbiamo essere ambiziosi, ma credo che anche Lewis abbia il potenziale per rimontare e portare a casa dei buoni punti”.

“Un’incognita è rappresentata di certo dal fatto che finora i nostri long run sono stati effettuati con condizioni molto calde, mentre in gara farà decisamente più fresco. Charles ha due set di gomme medie, il che potrebbe rappresentare un vantaggio, visto che abbiamo riscontrato un degrado delle gomme ben più elevato rispetto alle prime tre gare, disputate su piste completamente o parzialmente riasfaltate. Per quanto riguarda il nuovo fondo, penso che dovremo aspettare di provarlo anche a Jeddah la prossima settimana per avere un quadro più chiaro su cosa ci potrà offrire”.