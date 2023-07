F1 | GP Austria, Sprint: Verstappen fa il vuoto e vince la mini-gara del sabato

F1 GP Austria Sprint – Affermazione senza storie per Max Verstappen nella Sprint del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la pole position conquistata questa mattina, al termine di una sessione letteralmente dominata, l’olandese si è confermato anche nella mini-gara da 100 km, lasciandosi alle spalle – con circa 22″ di vantaggio – il compagno di squadra Checo Perez, il quale ha provato ha beffare il campione del mondo subito dopo lo start. Quest’ultimo, però, subito il sorpasso al via è riuscito quasi immediatamente a rispondere, riprendendo la vetta dopo un bel duello ruota a ruota tra curva 3 e 4.

Da quel momento in poi il pilota oranje ha aperto un gran gap su tutti gli avversari, non lasciando il benché minimo spazio di manovra agli avversari. Quarta posizione per uno stoico Carlos Sainz, bravo ad ottimizzare il potenziale della SF-23 anche in condizioni di bagnato (le condizioni al via hanno richiesto per tutti le mescole intermedie), seguito dalle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, arrivati sotto il traguardo separati da pochi millesimi. Sesto un superbo Nico Hulkenberg, autore di una grande Sprint: il tedesco, subito dopo il via, è riuscito a salire fino alla seconda piazza, resistendo in questa posizione fino a metà corsa. Il consumo delle mescole intermedie, però, l’ha costretto a scalare di posizione, salvo poi il passaggio alle slick – avvenuto a poche tornate dalla fine – che gli ha permesso di recuperare terreno e di guadagnare punti importanti per la classifica.

Completano la graduatoria della top dieci Esteban Ocon, George Russell – il primo ad effettuare il passaggio dalle intermedie alle gomme d’asciutto – Lando Norris e Lewis Hamilton. Male Charles Leclerc, apparso in difficoltà fin dalla prima tornata e autore della 12° piazza. Il monegasco ha sofferto le intermedie nelle prime tornate della corsa e anche dopo il passaggio alle medie non è riuscito a trovare il giusto feeling con la propria SF-23. Appuntamento alle 15.00 di domani per lo start della gara vera e propria di questo fine settimana al Red Bull Ring. La griglia di questa corsa, ricordiamo, verrà stabilita in base ai risultati ottenuti nelle qualifiche di ieri pomeriggio.