F1 | GP Austria, Leclerc: “Bello tornare a podio, la squadra ha fatto un lavoro eccezionale”

La Ferrari torna a podio con Charles Leclerc. Il monegasco ha concluso nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d’Austria, ottenendo il secondo posto alle spalle della Red Bull del vincitore Max Verstappen, ha ritrovato il sorriso dopo le difficoltà patite nelle gare precedenti. Dopo Montreal la scuderia del cavallino era attesa dalla conferma e su una pista veloce come quella del Red Bull Ring non ha deluso le attese.

Anche a Spielberg gli aggiornamenti montati sulla SF-23 hanno dato riscontri positivi ed ora si attende l’appuntamento di Silverstone, in programma il prossimo fine settimana, su un tracciato molto selettivo con le gomme.

“Venerdì e oggi siamo riusciti a massimizzare quello che abbiamo – ha dichiarato Leclerc al termine della gara – Ieri non avevo pass, però sono felice di essere tornato sul podio, Gli aggiornamenti montati sulla macchina mi fanno sentire più a mio agio in queste condizioni, ed è una buona cosa per il futuro. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale, anticipando gli sviluppi. Anche se ovviamente c’è tantissimo lavoro da fare, perché Verstappen e Perez avevano un ottimo passo”.

Leclerc, discutendo sulla partenza aggressiva dove ha cercato di sopravanzare Verstappen, ha detto: “Ho cercato di superare Max, guadagnando quella posizione. Anche se sapevo che conserva a lungo sarebbe stato difficile per il passo gara che hanno mostrato di avere. Ma ci ho provato, non è stato sufficiente però quantomeno è bello essere tornato a podio soprattutto dopo le ultime gare che sono state complicate. Speriamo di riuscire a sfruttare anche a Silverstone le migliorie portate sulla macchina”.