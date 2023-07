Formula 1 | Norris eletto il “Driver of the Day” del GP in Austria

Formula 1 GP Austria Norris Driver of the Day – Lando Norris è stato eletto dai tifosi il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1.

L’inglese della McLaren, grazie alle novità tecniche introdotte sulla MCL60 durante l’ultimo week-end al Red Bull Ring (Oscar Piastri avrà a disposizione queste componenti solo tra sette giorni a Silverstone), è riuscito finalmente a battagliare per le posizioni di vertice dello schieramento, ottenendo una quinta posizione quanto mai utile per muovere non solo la classifica Piloti, ma anche quella Costruttori. Un risultato di spessore che la squadra spera di confermare anche tra sette giorni in un tracciato “tipo” come quello inglese.