F1 | GP Austria, arriva la tanto attesa ghiaia nelle vie di fuga del Red Bull Ring [FOTO]

F1 GP Austria – L’incubo track limits emerso nelle ultime stagioni ha spinto gli organizzatori del Gran Premio d’Austria, 11° prova del mondiale 2024 di Formula 1, ad adottare la ghiaia – almeno parzialmente – nelle ampie vie di fuga in asfalto delle ultime due curve del circuito. Da quest’anno, accanto al cordolo, ci sarà una striscia di ghiaia che non permetterà ai piloti di andare con tutta la vettura oltre la delimitazione del cordolo. Una contromisura chiesta in passato e che dovrebbe attenuare, almeno parzialmente, il fenomeno dei “track limits” che ha creato non poche polemiche nel 2022 e nel 2023.

5/5 - (1 vote)